É verdade que só usamos 10% do cérebro?

O "Da Capa à Contracapa", uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que dedica o mês de Novembro à Ciência e à Educação. Desta vez, porque a investigação em neurociências tem tido avanços incríveis, vamos tentar perceber como aplicar esses novos conhecimentos no ensino e na aprendizagem.

Nesta emissão tentamos esclarecer alguns mitos sobre o cérebro. São nossas convidadas duas professoras e investigadoras: Joana Rato, psicóloga da educação, especializada em Neuropsicologia, trabalha no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica, desenvolve o projecto Mente, Cérebro e Educação com professores de várias escolas; e Luísa Lopes, investigadora no Instituto de Medicina Molecular e Professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O seu trabalho desenvolve-se na área da Neurobiologia do Envelhecimento e da Doença.

Muito se diz sobre as capacidades do cérebro humano... Será mesmo verdade que só usamos 10% do cérebro? Podemos aprender uma língua a dormir? Se as crianças ouvirem Mozart ficam mesmo mais inteligentes? E se for a música de Mário Laginha, autor deste genérico, o que acontece ao nosso cérebro?

Descubra neste programa!