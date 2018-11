Ensaio Geral

Duas exposições em destaque

17 nov, 2018

Duas novas exposições - uma no Centro Cultural de Belém, de arquitetura, e a do Museu do Oriente, sobre as ligações entre a Europa e a China - estão em destaque esta sexta-feira. Vamos escutar, na primeira pessoa, as duas principais vencedoras do Prémio da União Europeia de Literatura e vamos até à oficina do Centro Português de Serigrafia para escutar o som das máquinas e conversar com o artista João Francisco Vilhena sobre o seu novo trabalho. No Ensaio Geral temos também as habituais sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, colaborador do Centro Nacional de Cultura, e apresentamos o primeiro disco a solo da cantora Beatriz Nunes.