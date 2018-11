Coligações negativas "provavelmente vão surgir com mais frequência"

O eurodeputado socialista Francisco Assis considera que as coligações negativas poderão surgir mais frequentemente, dado a aproximação de eleições.

De acordo com notícias recentes, o PSD pondera unir-se a partidos de esquerda para chumbar algumas propostas do Governo, nomeadamente a taxa de Proteção Civil e a contagem parcial do tempo de carreira dos professores.

No espaço de debate no programa Carla Rocha - Manhã da Renascença, Assis atribui esta postura à aproximação de eleições e antecipa que "provavelmente vão surgir com mais frequência". Assis considera que a posição do PSD é errada, sobretudo na questão dos professores. "Há aqui uma atitude que não é propriamente a mais cautelosa, face às consequências que daqui podem advir" do ponto de vista orçamental, alerta Assis.

Já o professor universitário João Taborda da Gama afirma que não lhe parece "a melhor estratégia para o PSD, porque quem mais reforçado sai desta coligação negativa são os partidos à esquerda que conseguem assim simultar discordâncias relativamente ao orçamento que vão aprovar".