O comentador da Renascença Jacinto Lucas Pires repudia a existência de fenómenos violentos no mundo do futebol. “A violência não pode ter lugar no futebol”, disse, no espaço de debate do programa Carla Rocha – Manhã da Renascença.



A detenção do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi um dos temas em debate. O escritor considera que o caso das agressões na Academia de Alcochete “tem sido tão confuso que, ao mesmo tempo que parece que isto tinha de acontecer, a certa altura também acaba por ser espantoso que aconteça”, afirmou.

Lucas Pires considera ainda que “há um populismo de polegar, um populismo das redes sociais divisionista que está a envenenar o espaço público e a estragar paixões essenciais, como a político e o futebol”.

Na mesma linha, o comentador Henrique Raposo crítica a violência nas claques de futebol. “Há uma violência intrínseca nas claques… Os clubes aceitam essa violência a policia e todos nós aceitamos isso”, apontou.

Raposo critica ainda a importância que as claques assumem: “Há uma Oferta Pública de Aquisição das claques ao futebol”, rematou.