Imigração. Ir para Beja à apanha da azeitona e ficar por lá

Ainda este fim de semana, o Observatório da Emigração lançou o alerta: Portugal precisa desesperadamente de imigrantes para combater a falta de mão-de-obra e, por isso, precisa de facilitar a entrada de estrangeiros.

A reportagem da Renascença viajou até ao Alentejo, onde, por estes dias, chegam milhares de imigrantes que vão trabalhar na apanha da azeitona. Muitos acabam por ficar.



De acordo com dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2017 havia perto de 422 mil cidadãos estrangeiros com autorização de residência em Portugal, sendo o Alentejo uma das regiões onde mais se fixam. Em Beja, eram mais de oito mil os cidadãos estrangeiros legalizados, o que representava uma subida de 11% em relação a 2016.