​Fechar as contas

Para abrir as “hostilidades”, o Futebol Clube do Porto volta a ter pela frente o Lokomotiv de Moscovo que derrotou há duas semanas na capital russa de forma incontestável, e mercê disso assumindo o comando da classificação do Grupo D de forma destacada e de difícil perseguição por parte da concorrência.



Ainda que faltem três jogos para cumprir o calendário desta fase, não restam muitas dúvidas quanto ao acesso do campeão português aos oitavos-de-final da competição.

De resto, desde o início da edição deste ano que foi sendo dito que o Futebol Clube do Porto tinha todas as condições para ir mais longe na Champions, uma vez que os adversários que lhe couberam em sorte não prenunciavam grandes dificuldades.

Inter de Milão-Barcelona é outro dos grandes jogos do dia, juntando-se-lhe o Nápoles-Paris Saint Germain, todos eles com enorme capacidade para nos facultarem espectáculos de altíssima qualidade.

No caso do desafio a disputar em Milão, o mesmo opõe o duo da liderança, que irão disputar entre si a atribuição do primeiro lugar no Grupo B, no qual Tottenham e PSV têm feito pouco mais do que corpo presente.

Já quanto em embate de Nápoles a situação é diferente, dado haver no Grupo C um outro concorrente de peso, que aliás se tem apresentado como o candidato mais forte.

Falamos do Liverpool que mesmo jogando fora, tem todas as condições para cimentar a sua actual posição.

Portanto uma jornada cheia de atractivos na qual os portistas poderão assumir especial relevância vencendo os russos, e a partir daí aproveitar para “descansar” das suas tarefas europeias para se dedicar por inteiro ao calendário nacional.