Web Summit arranca com proposta para uma internet melhor

06 nov, 2018

Na Edição da Noite desta segunda-feira, 5 de novembro de 2018: a abertura da Web Summit 2018, com destaque para as intervenções de Tim Berners-Lee, o criador da internet, e de António Guterres; as eleições intercalares nos Estados Unidos e o programa Aura Miguel Convida, com Jaime Nogueira Pinto.