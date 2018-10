Vai à WebSummit? Conheça a aplicação que tem de descarregar

A aplicação da Web Summit já é um clássico do evento. Quem vai, tem de a instalar, quanto mais não seja porque é através da app que consegue o bilhete de entrada.

Quando compra o bilhete, tem de fornecer um email. Nessa conta de email recbe uma mensagem com um código, que depois terá de usar para ter acesso a todo o conteúdo da aplicação.

Além de conseguir entrar no recinto, pode, por exemplo, pesquisar pelo nome do participante ou por alguma empresa especifica para saber se está na Web Summit. Se estiver, tem ligação direta com eles, através do chat da aplicação. Pode também assinalar pessoas como suas favoritas para quando for oportuno entrar em contacto com elas..

À semelhança de outras aplicações, pode sincronizar o seu livro de endereços com a app da Web Summit, que tem tem também todo o programa detalhado com horas e locais das largas dezenas de conferências e acontecimentos que fazem parte do evento.

Também é com a aplicação que pode fazer algo que já é uma imagem de marca do evento. Imagine que está pelos corredores da Web Summit e tem uma conversa interessante com um potencial cliente ou parceiro. Chega ao fim da conversa, em vez de trocar cartões de visita, abre a app e digitaliza o código QR que todos os participantes têm pendurados ao pescoço.