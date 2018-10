O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a sustentabilidade da Segurança Social "é o maior elefante na sala" que o Estado português tem para resolver.

Raposo falava sobre o assunto a propósito da polémica em torno das diferenças de penalização para as carreiras mais longas. O Governo alterou as regras permitindo que os trabalhadores que tenham 60 anos de idade e 40 de descontos possam reformar-se antecipadamente com menos penalizações.

Já Jacinto Lucas Pires criticou a expressão usada pelo secretário geral da UGT. Arménio Carlos criticou alumas disparidades que a proposta do Governo apresenta. Se o "governo se atrever a tratar de forma desigual um trabalhador que faça 61 anos e cumpra 40 anos e tiver de gramar até aos 66 anos, nós vamos para a rua e vamos dizer ‘Não, não é aceitável’”, disse. o sindicalista.

Lucas Pires considera que o verbo "gramar" não é adequado, uma vez que o trabalho deve ser uma forma de realização e não apenas um forma de rendimento, defendeu o comentador.