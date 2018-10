Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

A semana do comendador Marques Correia

Eduardo Catroga

13 out, 2018

O Comendador Marques de Correia convidou Eduardo Catroga a comentar a atualidade. O ex-ministro das Finanças lembrou as negociações com a troika e os choques com o Governo Sócrates. O Sporting também foi tema de conversa.