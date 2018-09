​Dez anos para a história

Durante dez anos consecutivos Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominaram por completo o panorama futebolístico mundial, dividindo entre si os mais importantes prémios atribuídos pelas mais altas instâncias internacionais.



Ainda que reconhecendo a possibilidade de esse ciclo chegar ao fim nos tempos mais próximos, parecia contudo possível que o jogador português pudesse ainda chegar à sua sexta conquista.

Cristiano Ronaldo conquistou a Liga dos Campeões Europeus, a Supertaça Europeia, a Supertaça de Espanha e teve participação de mérito no último Campeonato do Mundo, acrescentando a todos estes títulos o de melhor marcador na Champions que o Real Madrid conquistou.

Como é facilmente reconhecível, faltou porém ao CR7 o apoio do clube espanhol que trocou no último defeso pelos italianos da Juventus. E como o clube merengue tem uma enorme potência e dela faz uso sempre que entende necessário, começaram a surgir os primeiros sinais de que muita coisa iria mudar na vida do jogador madeirense.

O primeiro veio da escolha de Luka Modric como melhor jogador da Europa. Ganhou os mesmos títulos que o nosso jogador, tendo apenas registado um comportamento mais relevante no último mundial.

Depois, a expulsão de Ronaldo em Valência, por razões pouco descortináveis e alvo de críticas severas por uma grande parte da comunidade do futebol. Agora o prémio The Best, também atribuído ao jogador croata, jogador do Real Madrid, convém acentuar mais uma vez.

Tudo isto junto, parece significar que em Janeiro CR7 também não será o eleito para a atribuição da Bola de Ouro.

Chegou o fim de um ciclo, ou o Real Madrid continua a ser o “dono disto tudo?”

Por nós, vamos sobretudo pela segunda hipótese. Mas é pena que assim seja…