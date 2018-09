Edição da Noite

Mulheres atrás das grades

26 set, 2018

Na Edição da Noite desta terça-feira, 25 de setembro de 2018: a jornalista Aura Miguel faz o balanço da visita do Papa à Estónia, Letónia e Lituânia; as primeiras detenções no caso do furto de armas Tancos e uma reportagem sobre mulheres detidas no Estabelecimento Prisional de Tires.