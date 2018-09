Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Edição da Noite

Vindimas e Ensaio Geral

22 set, 2018

Na Edição da Noite desta sexta-feira destaque para um especial “vindimas” e para o regresso do “Ensaio Geral”. Foi feita também a antevisão do Papa ao Báltico e a entrevista a Jean Pisani-Ferry, coordenador do programa político de Macron.