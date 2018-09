Nova época, nova Champions

O pontapé de saída na mais importante competição organizada pela UEFA, a Liga dos Campeões Europeus, arranca hoje trazendo consigo diversas novidades, sendo os aspectos de ordem financeira aqueles que se destacam de forma mais evidente.

Há também questões relativas à organização com a alteração de horários a merecer especial atenção e, ainda, a forma como vai ser possível acompanhar as transmissões televisivas.

Mas, em primeiro plano, está sem dúvida a competição em si. E aí temos na jornada desta terça-feira a entrada em acção do Futebol Clube do Porto, campeão português que, por força do calendário, regressa a um palco onde foi feliz em 2004, tendo ali ganho a sua segunda Liga dos Campeões.

O adversário portista é o Shalke 04, sediado em Gelsenkirschen, frente ao qual os portistas reúnem condições mais favoráveis para obter sucesso.

O vice-campeão germânico regista um começo de época desastroso, com três derrotas em outras tantas jornadas da Bundesliga, com apenas dois golos marcados, um dos quais de grande penalidade, e seis golos sofridos.

Para além da estatística desfavorável, a equipa germânica tem exibido futebol de fraca qualidade, o que permite aos campeões portugueses encarar a possibilidade de pontuar na Alemanha, desde que encarem o desafio com muita determinação, com entrega total, e sabendo pôr em campo a capacidade que lhes é reconhecida.

À partida o grupo onde estão integrados os portistas é-lhes favorável e permite prever a possibilidade de ultrapassar com sucesso a fase de grupos que agora se inicia.

Será de bom augúrio para o futebol português um resultado positivo logo à noite na Alemanha, e uma excelente embalagem por outro teste com alemães, amanhã, na Luz, embora, como facilmente se compreende, “aí a coisa vai fiar mais fino”.