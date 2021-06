Chicão diz que presidente de Oliveira do Bairro é "referência maior"

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos apontou este domingo o presidente da Câmara de Oliveira do bairro como uma "referência maior no municipalismo" português e que o seu partido pode ser "a alternativa" ao PS nas próximas autárquicas. .

"Gostaria de dizer ao Duarte Novo que vejo nele uma referência maior no municipalismo do nosso país. Atenção Duarte, eu não disse que era uma referência maior apenas no CDS-Partido Popular", destacou Francisco Rodrigues dos Santos.

No dia que se deslocou à freguesia de Oiã, para a apresentação dos candidatos no concelho de Oliveira do Bairro, para as próximas eleições autárquicas, o líder do CDS-PP destacou a "marca de seriedade" que o atual presidente e recandidato "imprimiu no seu percurso político".

"A independência com que se bate pelo valor da sua terra, o rigor com que apresenta as soluções e a confiança na palavra dada que transmite aos eleitores provam que aquele trabalho que desenvolveu é apenas um pequeno passo daquilo que ainda poderá fazer nos próximos anos em prol do concelho de Oliveira do Bairro", considerou.

Assim, apontou Duarte Novo como "um timoneiro que é apreciado e valorizado até por pessoas e por políticos que não pertencem ao CDS-PP" e, neste sentido, disse ser "uma honra, um orgulho e um privilégio sentir que continua disponível para liderar" este concelho do distrito e Aveiro.

"Aqui em Oliveira do Bairro nós podemos dar como exemplo aquilo que gostaríamos de fazer, preferencialmente, nos 308 municípios do nosso país, se nos deixassem governar. É pegar nos bons exemplos e dizer: isto representa uma gestão autárquica do CDS e é uma gestão que não só cria simpatia com as pessoas como é necessária nos tempos, atendendo aos desafios que temos pela frente", evidenciou.

Na sua intervenção, Francisco Rodrigues dos Santos destacou que, nos últimos quatro anos, o presidente da câmara "colocou sempre as pessoas à frente da ideologia" e "falou mais do futuro que do passado" e, a título de exemplo, na lista de obra feita, sublinhou a reabertura do Colégio Gil e do Vale Farmácia para os mais velhos.

"Quando o Governo socialista entendeu que só deviam ter dinheiros públicos as escolas estatais, rasgando os contratos de associação, houve um presidente de câmara do nosso país que, fazendo uma extensão [do Colégio] de Frei Gil permitiu que as pessoas a poente deste concelho não ficassem sem escola, mantivesse intacto o direito constitucional que é o acesso á educação", apontou.

Assim como "o Vale de Farmácia que a Câmara de Oliveira do Bairro implementou é um sistema que deveria estar a nível nacional" e que Francisco Rodrigues dos Santos admitiu ser uma das suas "maiores" lutas políticas para "algo que é desumano, que é o idoso não ter de escolher entre comprar alimentos ou medicamentos".

Francisco Rodrigues dos Santos admitiu que o objetivo para as próximas eleições autárquicas, "é ganhar mais câmaras no distrito de Aveiro" e, em Oliveira do Bairro, "conquistar as outras duas freguesias, para presidir às quatro" existentes no concelho.

A nível nacional, disse que quer que o partido "seja alternativa ao socialismo" e, "inspirado no exemplo de Oliveira do Bairro, o CDS vai crescer e aumentar o número de autarcas eleitos no país e dizer a Portugal que está vivo.