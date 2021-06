Mais dois mortos e 1.556 infetados com Covid-19. R mantém-se

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais dois mortos e 1.556 infetados com Covid-19. De acordo com o relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde, o valor do R mantém-se igual, nos 1,17 a nível nacional e 1,18 no continente.

Desde dia 20 de fevereiro que Portugal não registava um número tão elevado de novos casos diários da doença.

O número de casos ativos voltou a subir, estando agora à beira dos 30 mil (29.697). Já o número de internados desceu para 427, menos 10 do que ontem, mas há mais seis em cuidados intensivos, num total de 106.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar cerca de dois terços dos novos casos, com 1.049 novos casos. É a primeira vez desde 17 de fevereiro que a região utlrapassa os mil casos diários da doença. Em segundo lugar surge a região norte com 197 novos casos, o Algarve com 130, o Centro com 110 e o Alentejo com 42. Nas regiões autónomas, os Açores têm 20 novas infeções e a Madeira, que poderá voltar à lista verde do Reino Unido, oito casos.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 869.879 casos da doença, dos quais 17.079 morreram e 823.103 conseguiram recuperar.