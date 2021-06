Números de Lisboa vão continuar a subir e Medina pede mudança de critérios

Claro. Aliás, eles é que vão ditar a severidade da pandemia. Os processos de confinamento foram empregues fundamentalmente para proteger o sistema de saúde e a sua capacidade m lidar com os casos mais graves. Ora, essa capacidade não é afetada da mesma maneira quando a vacinação progride para valores muito superiores. Esse é um critério básico que em minha opinião deve ser adotado. Vejamos: nós temos um aumento da incidência, mas devemos ter noção da proporção daquilo que estamos a falar. Estamos a falar, no país, de valores à roda de mil casos por dia, mas viemos do pico da pandemia, em janeiro e fevereiro, de valores que chegaram a 16 mil casos por dia. Estamos com cerca de 450 casos de internamento, nós viemos de valores de 7.000 casos em janeiro.

Sim, porque a matriz foi definida quando o estado da vacinação era muito mais atrasado do que é hoje. Não podemos ter um nível de condicionamento da vida económica e social exatamente nos mesmos termos quando nós temos 5% da população vacinada ou quando ultrapassamos os 30% da população vacinada. Temos de fazer um grande esforço para acelerar a vacinação, acelerar e massificar o processo de testagem, mas na minha opinião devem ser avaliados os critérios para os recuos no desconfinamento, porque depois obviamente colocam-se dúvidas sobre a sua eficácia do ponto de vista da contenção da pandemia.

Ainda estamos numa fase ascendente da incidência, não estamos ainda sequer numa fase de estabilização, menos ainda numa fase de recuo. É uma situação que hoje abrange mais municípios na Área Metropolitana e mais municípios no país. De acordo com a atual matriz de risco - e este é um ponto que na minha opinião deve ser avaliado -, isto vai significar um recuo no processo de desconfinamento.

Com o prejuízo que isso causou para toda a atividade não-Covid.

Eu não estou a desvalorizar a importância de contermos a evolução da pandemia. O que eu quero é frisar que estamos numa situação significativamente diferente da que era há um ano, que está numa fase crescente, mas nós hoje temos duas grandes armas que antes não tínhamos com esta força: a possibilidade de testagem maciça - e Lisboa tem um programa, que eu creio que é único, que é a possibilidade de testagem gratuita por todas as pessoas - e todo o esforço de aceleração do processo de vacinação. Não sei se há noção do esforço muito significativo que as autarquias de norte a sul do país estão a fazer, mas posso dar os números de Lisboa. Neste momento o município tem contratados, para os vários centros, mais de 700 enfermeiros. Acordámos com as autoridades de saúde a abertura de um dos centros, no Pavilhão da Ajuda, em Alcântara, que vai funcionar das 19h00 às 21h00 num regime sem marcação, para todos os públicos que estão na faixa etária possível de vacinação. Temos também acordado fazer um alargamento dos horários de todos os centros até às dez da noite.

A campanha de testagem não tem tido uma adesão maciça. Como é que isto se explica?

Está a crescer significativamente. Nós tivemos até à semana passada um total de cerca de 68 mil testes, agora já estamos com quase 5000 testes por dia. O que aconteceu é que criámos este programa exatamente no início do desconfinamento, quando os números eram muito, muito baixos. Na altura, houve perto de uma centena de farmácias com essa possibilidade, mas as pessoas procuravam pouco a testagem. O que estamos a verificar agora é que as pessoas estão a responder ao apelo da testagem. E decidimos alargar ainda mais o programa: ele começou com dois testes gratuitos por mês, num conjunto limitado de freguesias; agora alargamos a todas as pessoas e as vezes que forem necessárias e alargamos a todos os que não são residentes em Lisboa.

É possível fazer algum balanço da medida do fim-de-semana passado de proibição das entradas e saídas da área metropolitana?

Não tenho esses elementos. Não consigo fazer esse balanço.