Alemanha ainda se assusta, mas apura-se

A Alemanha empatou 2-2 contra a Hungria e carimbou a passagem aos oitavos de final no Grupo F do Euro 2020.

A equipa húngara esteve perto da surpresa ao estar a vencer os germânicos por duas vezes (1-0 e 2-1).

Os golos dos magiares foram apontados por Szalai e Schafer.

Já pela Alemanha marcaram Havertz e Goretzka em Munique.

Com dois empates na última jornada, a Alemanha passa no segundo lugar, com quatro pontos, menos um que a França (5), primeira classificada, e os mesmos de Portugal, terceiro classificado.

