Primeiro-ministro elogia "grande empenho" da Seleção diante da França

“Seguimos em frente no #Euro2020! Parabéns @selecaoportugal. Bom jogo. Grande empenho de toda a equipa. Confiante numa vitória nos oitavos de final. Força #Portugal”, escreveu esta quarta-feira António Costa na sua conta do Twitter.

O primeiro-ministro deu esta quarta-feira os parabéns à seleção nacional de futebol, elogiou o “bom jogo” com a França e o “grande empenho” da equipa pela sua passagem aos oitavos de final do Europeu de futebol, em Budapeste.

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Euro2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020, na Puskás Arena, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos lusos, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei, enquanto Karim Benzema faturou duas vezes para os gauleses, aos 45+2, de penálti, e 47.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos ‘oitavos’ (domingo, em Sevilha), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.