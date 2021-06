Holanda vence Macedónia e faz o pleno de vitórias na fase de grupos do Euro 2020

A Holanda venceu, esta segunda-feira, a Macedónia do Norte por 3-0 e fez o pleno de vitórias na fase de grupos de Euro 2020.

Memphis Depay e Wijnaldum decidiram a partida. O novo jogador do Barcelona marcou o primeiro, com assistência de Malen. No segundo tempo, Wijnaldum "bisou" no encontro, aos 51e 58 minutos, os dois golos assistido por Memphis.

Antes do jogo, o capitão da Holanda, Wijnaldum, entregou uma camisola de homenagem a Goran Pandev, avançado de 37 anos da Macedónia que fez o seu último jogo pela seleção.

A Holanda termina o grupo C no primeiro posto, com 9 pontos em três vitórias, enquanto que a Macedónia não somou qualquer ponto. Áustria qualificou-se no segundo lugar e a Ucrânia ficou no terceiro posto, com três pontos, e aguarda pelos restantes grupos para perceber se continua no torneio.