Áustria derrota Ucrânia e faz história

A Áustria venceu a Ucrânia, por 1-0, e faz história: pela primeira vez passa a fase de grupos numa fase final de Europeu ou Mundial.

O golo do triunfo na terceira jornada do Euro 2020 foi apontado por Baumgartner, após canto de Alaba.

Os austríacos dominaram o primeiro tempo e falharam a melhor ocasião, para além do golo, com falhanço de Arnautovic, e os ucranianos só reagiram na segunda parte, mas aí embateram no muro defensivo.

O grupo C termina com liderança dos Países Baixos e com a Áustria em segundo, com seis, e a Ucrânia, com três (e uma diferença de golos de -1).

Agora os austríacos vão defrontar a Itália nos oitavos de final. A Ucrânia fica à espera para saber se será um dos quatro melhores terceiros classificados.

Veja o resumo da partida.