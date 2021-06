Arsenal quer 20 milhões de euros por Guendouzi

Cedido ao Hertha da Berlim na época passada, Guendouzi tem contrato com o Arsenal até 2022, validade que pode ajudar o Benfica numa eventual negociação. Os ingleses terão já rejeitado uma proposta de 12 milhões do Marselha.

Ao que a Renascença apurou, o Arsenal exige 20 milhões de euros para libertar Mattéo Guendouzi. O médio francês, de 22 anos, está, de acordo com a imprensa desportiva, nos planos do Benfica para a próxima temporada.

O Arsenal pagou 8 milhões de euros pelo centrocampista ao Lorient, em 2018. Guendouzi fez 82 jogos pelos londrinos em duas épocas e foi cedido ao Herta, em 2020/21, onde fez 24 jogos e marcou dois golos.

O Benfica procura um patrão para o meio-campo. Samaris e Gabriel estão de saída. Na Luz, para além do médio do Arsenal, também estão referenciados Al Musrati, do Braga e Nzonzi, o gigante de 1,96m de altura emprestado pela Roma ao Rennes.