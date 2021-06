Costa agradece reeleição e quer voltar a vencer autárquicas

"Mas também liderar o partido naquela que é mais uma exigente batalha eleitoral que temos pela frente, já em setembro, com as eleições autárquicas", afirmou, referindo-se a um ato eleitoral que, por lei, se pode realizar entre 22 de setembro e 14 de outubro e que é marcado pelo Governo.

Primeiro, o líder do PS e primeiro-ministro apontou os desafios "em nome do país": "Continuar a combater a pandemia, recuperar a nossa economia e construir o futuro" , referiu.

Numa curta mensagem em vídeo divulgada na página e nas redes sociais do PS, António Costa começa por agradecer aos militantes a sua reeleição, com 94% dos votos validamente expressos. "Tudo farei para corresponder à vossa confiança e, durante os próximos dois anos, continuar a liderar o nosso partido tendo em vista os grandes desafios que temos pela frente", afirmou.

O secretário-geral do PS, reeleito no sábado, disse querer corresponder à confiança dos militantes nos próximos dois anos, e apontou como meta para as autárquicas "de setembro" voltar a ter a maioria das freguesias e municípios.

António Costa recorda que "o PS é, desde 2013, o maior partido autárquico nas freguesias e nos municípios".

"E a nossa ambição agora não é menor: voltar a ganhar e voltarmos a ter a maioria das freguesias e a maioria dos municípios para assim continuar a servir Portugal e os portugueses", afirmou.

Costa foi reeleito no sábado secretário-geral do PS, com 94% dos votos, para um novo mandato de dois anos, de acordo com resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS.

O dirigente socialista Daniel Adrião, que pela terceira vez se apresentou na disputa da liderança, obteve cerca de 6% dos votos nestas eleições diretas.

"Faltando ainda atribuir 161 delegados do total de 1.087 delegados com direito a voto é inequívoca a reeleição de António Costa para secretário-geral do PS, nas eleições que decorreram digitalmente no dia 11 de junho e presencialmente nos dias 18 e 19 de junho", refere a nota da COC.

António Costa, 59 anos, é secretário-geral do Partido Socialista desde 22 de novembro de 2014 e primeiro-ministro desde 26 de novembro de 2015.