Surpresa. França tropeça na Hungria

A França empatou 1-1 diante da Hungria, em partida do grupo de Portugal, naquela que pode ser considerada a primeira grande surpresa do Euro 2020.

Os húngaros, que perderam 3-0 contra Portugal, conseguiram segurar o ataque gaulês – apesar de vários sustos – e até marcaram primeiro.

Fiola apontou o tento perto do intervalo e só Griezmann quebrou a barreira, com um golo, ao minuto 66, para fazer o empate.

A França, uma das principais favoritas a conquistar o título europeu, fica agora com quatro pontos na liderança do grupo F e à espera do resultado do Portugal – Alemanha.

Veja o resumo da partida: