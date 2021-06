"Tem o jornal? Não." Quiosques e papelarias iniciam boicote

“Esta sociedade comunicou aos vários pontos de venda em todo o país que iria passar a cobrar aos cerca de 6.500 postos de venda, e a partir de 4 de julho de 2021, taxas diárias de 1,50 euros acrescido de IVA de segunda-feira a sábado e de 1,00 euro aos domingos (num valor mensal de mais de 300.000,00 euros) pelo serviço de distribuição do qual já lucra através das respetivas comissões junto das editoras”, anunciou a ANVI no início de junho .

Comprar um jornal num quiosque ou numa papelaria poderá ser mais difícil nesta sexta-feira e no sábado, devido ao boicote à venda de periódicos organizado pela Associação Nacional de Vendedores de Imprensa (ANVI).

A empresa justifica a taxa com as “quebras de vendas na imprensa e sem resposta por parte do Governo”.

Mas a ANVI alega que os custos acrescidos “são insuportáveis para os postos de venda”, que já enfrentam “dificuldade fazem face às despesas fixas com os valores variáveis auferidos”.

Decidiu, por isso, dar entrada a uma providência cautelar, “bem como participação à entidade reguladora” do setor.