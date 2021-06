Coletivo. A fórmula do Sporting que a seleção aplica no Euro 2020

Beto considera que a força do coletivo e o espírito de grupo estiveram na base do título conquistado pelo Sporting, 19 anos depois.

O antigo capitão do clube, que deixou as funções de "team manager" no final da época 2019/20, destaca também o papel de Rúben Amorim, "pelo discurso coerente" e pela "boa relação que construiu com os jogadores".

"Um bom treinador é um bom condutor de homens", acrescenta, estabelecendo um paralelo com Fernando Santos e a seleção nacional.

"Na nossa seleção, muito do discurso deixou de ser o 'eu' passou a ser o 'nós' (...) pensa-se no coletivo", diz o antigo central, 31 vezes internacional por Portugal.

Beto, que esteve em direto na emissão especial Três por Todos, da Renascença, assistiu ao primeiro jogo dos campeões europeus, frente à Hungria, e viu uma equipa "determinada, com um conjunto forte e unido".