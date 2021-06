Autoridade Tributária reconhece relevância de jogadores e treinadores na imagem dos clubes

Os salários dos treinadores e jogadores são "gastos comuns" dos clubes desportivos e é nesse contexto que devem ser considerados para efeitos fiscais. É a Circular nº14/2011 da Administração tributária (AT) portuguesa que dissipa as dúvidas dos clubes sobre se os encargos suportados com as remunerações auferidas por jogadores e treinadores - designadamente, salários, prémios de jogos e outros rendimentos - podem, ou não, ser considerados "gastos comuns" para efeitos de IRC.



“A qualificação de determinados encargos como ‘gastos comuns’ é relevante, na medida em que a matéria coletável das entidades privadas sem fins lucrativos – como é o caso dos clubes desportivos – é obtida através da dedução ao rendimento global desses mesmos gastos e de outros imputáveis aos rendimentos sujeitos a imposto e não isentos, bem como determinados benefícios fiscais”, esclarece, à Renascença, o advogado Rogério Fernandes Ferreira, sócio e fundador da RFF, especializada em direito tributário.

A este respeito, vale a pena lembrar que a lei fiscal portuguesa classifica como "gastos comuns" aqueles que sejam comprovadamente indispensáveis à obtenção dos rendimentos, que não tenham sido considerados para efeitos da determinação do rendimento global sujeito a imposto e que, bem assim, não estejam especificamente ligados à obtenção de rendimentos não sujeitos ou isentos de IRC.