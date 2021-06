Rússia vence Finlândia e embrulha contas pelo apuramento

A Rússia bateu a Finlândia, por 1-0, em São Petersburgo, e complica as contas pelo apuramento no grupo B do Euro 2020.

Os nórdicos até marcaram no início do jogo, por Pohjanpalo, logo aos 5 minutos de jogo, mas o tento foi invalidado por fora de jogo.

O único golo da partida surgiu em cima do intervalo, aos 45+2 minutos, por Miranchuk, que colocou a bola no ângulo, sem grande hipótese para Hradecky, em mais um grande golo no Campeonato da Europa.

A Rússia tinha perdido o primeiro jogo frente à Bélgica e a Finlândia tinha batido a Dinamarca, num jogo marcado pela paragem cardíaca de Christian Eriksen. Com este resultado, Rússia e Finlândia entram em campo na última jornada com os mesmos três pontos.