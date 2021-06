País de Gales vence e Turquia fica longe da qualificação

O País de Gales venceu a Turquia por 2-0 e está muito perto da qualificação para os oitavos de final do Euro 2020.

Num jogo disputado em Baku, no Azerbeijão, Aaron Ramsey abriu o marcador para os galeses, aos 42 minutos de jogo, assistido por Gareth Bale.

O avançado do Real Madrid, que esteve cedido ao Tottenham esta temporada, desperdiçou uma grande oportunidade para fazer o segundo aos 61 minutos, de grande penalidade que atirou por cima.

Connor Roberts "matou" o jogo e as esperanças turcas aos 95 minutos de jogo, depois de um canto batido curto, Gareth Bale progrediu junto à linha final e serviu o lateral do Swansea, que fechou o resultado em 2-0.

Com este resultado, o País de Gales lidera à condição o grupo A, com quatro pontos, mas a Itália tem um jogo a menos, pois apenas enfrenta a Suíça às 20h00. A Turquia fica em maus lençóis, com duas derrotas em dois jogos, e fica praticamente obrigada a bater os suíços na última jornada.