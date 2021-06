Lucas Veríssimo e Evanilson pré-convocados pelo Brasil para os Jogos Olímpicos

Lucas Veríssimo, do Benfica, e Evanilson, do FC Porto, integram a pré-convocatória do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Também Pedrinho, que acaba de trocar o clube da Luz pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk, entra na lista de André Jardine. Também foram incluídos Neymar e Marquinhos, apesar de o Paris Saint-Germain já ter informado que não libertará os dois jogadores para as Olimpíadas.

Pepê Rodrigues, reforço já confirmado do FC Porto para a próxima temporada, ainda no Grêmio, não figura na lista de 50 jogadores.

A lista final do Brasil para Tóquio será anunciada na quinta-feira.

Pré-convocatória do Brasil para Tóquio 2020:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Weverton (Palmeiras), Santos (Athletico-PR), Gabriel Brazão (Real Oviedo), Brenno (Grêmio), Ivan (Ponte Preta), Cleiton (Red Bull Bragantino);



Defesas: Nino (Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Roma), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Vitão (Shakhtar Donetsk), Rodrigo Caio (Flamengo), Luiz Felipe (Lazio), Lucas Veríssimo (Benfica), Guilherme Arana (Atlético-MG), Guga (Atlético-MG), Gabriel Menino (Palmeiras), Caio Henrique (Monaco), Emerson (Barcelona), Abner (Athletico-PR), Dodô (Shakhtar Donetsk);

Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Olympique de Marselha), Claudinho (Red Bull Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Maycon (Shakhtar Donetsk), Patrick de Paula (Palmeiras), Fernandinho (Manchester City), Liziero (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Pedrinho (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Bayer Leverkusen), Reinier (Borussia Dortmund), Alison (Santos);

Avançados: Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vinicius Jr. (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabigol (Flamengo), Antony (Ajax), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Yuri Alberto (Internacional), David Neres (Ajax), Malcom (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Evanilson (FC Porto) e Pedro (Flamengo).