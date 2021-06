Recordes de Cristiano Ronaldo "acontecem também pelo valor da equipa e do selecionador"

Rolão Preto, treinador de Cristiano Ronaldo no Sporting de Laszlo Boloni, em 2002/03, já aponta à ultrapassagem do internacional português ao iraniano Ali Daei como o melhor marcador de seleções e enaltece a importância da equipa e do selecionador nos registos do capitão.



Aos 36 anos, CR7 bisou na estreia de Portugal no Euro 2020 e bateu mais recordes: tornou-se no jogador com mais golos em Europeus (11), mais presenças em fases finais (5), a marcar no maior número de Europeus (5), a marcar em mais jogos da fase final da competição (8). Além disso, ficou a três golos do recorde de Ali Daei, que apontou 109 pela seleção do Irão.

Em entrevista a Bola Branca, Rolão Preto admite ficar "muito feliz" pelos recordes batidos pelo capitão da seleção na vitória frente à Hungria.

"São muito importantes para ele, mas também para todos nós e para o futebol português. Pode seguir-se outro recorde [Ali Daei], mas no futebol tudo pode acontecer. Do ponto de vista coletivo, a seleção está a mostrar toda a sua qualidade e o Ronaldo aparece nos momentos decisivos. Estes recordes acontecem, também, pelo valor da equipa e do selecionador. Há todo um trabalho coletivo que é preciso destacar, porque daqui a uns anos não temos Cristiano Ronaldo, mas teremos outros jogadores de grande qualidade", refere o treinador adjunto do Portimonense.