Ronaldo não perde sono no Europeu por causa do futuro na Juventus

Cristiano Ronaldo diz que não vai perder sono no Campeonato da Europa por causa da indecisão em relação ao seu futuro na Juventus. O capitão da seleção nacional diz que está totalmente focado na seleção e para disputar um torneio "que não se joga todos os dias".

"Já jogo ao mais alto nível há 18 anos, nem me faz cócegas. Nessa altura, se calhar não dormia à noite a pensar no meu futuro. Com 36 anos, o que vier vai ser de bom, independentemente de ficar ou sair, isso não é o mais importante. Foco na seleção, uma competição desta magnitude não se joga todos os dias. É o meu quinto Europeu, mas para mim é como se fosse o primeiro", disse, em conferência de imprensa.

O avançado português de 36 anos tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas tem sido associado à saída do clube italiano.