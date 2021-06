Certificação verde "proporcionará às comunidades cristãs a possibilidade de se organizarem de uma maneira sustentável"

Uma ideia que surgiu num outro contexto e depois foi dando passos e acabou neste importante passo como aqui foi referido, no dia 12, ontem, não é. Num primeiro momento, nós na rede de cuidar da casa comum, atentos a estas coisas e atentos à concretização dos desafios lançados pelo Papa Francisco na Laudato Si, fomos desenvolvendo as nossas atividades, criando parcerias, estando atento ao que vai acontecer.

Juan Ambrósio é o convidado desta semana da entrevista Renascença/Ecclesia no dia seguinte à assinatura por parte do Conselho Português das Igrejas Cristãs de um memorando para a certificação verde . O professor admite que “se calhar a comunidade católica é aquela que desperta um bocadinho mais tarde para a importância desta realidade”.

O professor entende que faz parte “não só do testemunho cristão, mas da relevância que as comunidades cristãs querem ou não ter neste momento histórico tão importante que estamos a viver”.

Exatamente. Um selo de qualidade. Enfim, achávamos que nos parecia cedo demais. A rede ainda não tinha grande história, estávamos a iniciar os passos, e não tínhamos sequer competências técnicas para o fazer, e este convite que a ROCHA nos faz pareceu-nos vir ao encontro desta ideia. Começamos o diálogo, esse diálogo envolveu também a Aliança Evangélica o COPIC e fomos preparando a possibilidade deste processo e deste itinerário, de uma certificação, ou seja, da criação de um selo verde, porque a ROCHA já tem essa experiência no Reino Unido; a ROCHA internacional já faz esse percurso no Reno Unido com sucesso.

Sim, não tenho qualquer receio de o dizer. Não só do testemunho cristão, mas da relevância que as comunidades cristãs querem ou não ter neste momento histórico tão importante que estamos a viver. Além da pandemia, várias coisas indiciavam isso, com meridiana clareza: este é um tempo não só em que há muitas mudanças, é verdadeiramente um tempo de mudança, paradigmática. Forja-se neste momento - ainda que nós não vejamos como, com toda a clareza – o futuro da humanidade.

A proteção do ambiente é um campo de diálogo ecuménico por excelência, e é também muito importante neste momento da humanidade. Está em jogo a credibilidade do testemunho cristão?

É uma preocupação. Mas ela verdadeiramente não estava no núcleo, ou seja, é uma preocupação que diria assim: Porque somos cristãos temos que cuidar da Criação. Era quase que uma consequência. Agora ela continua a ser uma consequência, mas é mais do que uma consequência é assumida como fazendo parte do próprio núcleo. Ou seja, o cuidado da Criação do próprio núcleo da experiência cristã.

Queremos exatamente proporcionar às comunidades a possibilidade de uma maneira de se organizarem de viverem, de gerirem os seus edifícios, as suas propriedades de uma maneira sustentável. E sustentável quer do ponto de vista ecológico, no que ao ambiente e ao clima se refere; mas quer também do ponto de vista social, cultural, do ponto de vista humano.

Temos que criar todo esse processo de certificação para a realidade portuguesa, envolvendo competências técnicas. Competências que não são só do ponto de vista ambiental. São também do ponto de vista social, porque nós perseguimos aqui a procura de uma sustentabilidade ecológica integral, e esse é um dos grandes desafios. Sabemos o que nos diz a Laudato Si, que esta ecologia integral está muito ligada, por exemplo à justiça social, e que a justiça social é uma exigência da própria fé cristã. E portanto, este passo dado em conjunto por diversas comunidades cristãs, que se comprometem em conjunto fazer este itinerário parece-me ser de facto algo importante.

A maneira como as comunidades religiosas e as comunidades cristãs souberem ser protagonistas deste momento – não com a ideia de que todos têm de ser cristãos -, com a ideia clara de que queremos dar a identidade, a paixão cristã, a beleza e o tesouro que estão contidos no Evangelho, para podermos criar esta nova humanidade e este novo mundo. Se conseguirmos estar à altura, seremos dignos da confiança que este Deus deposita nós. A maneira como as comunidades cristãs se comportarem, no contributo para a construção da sociedade, é absolutamente relevante para serem levadas a sério.

O acordo entre as várias comunidades é sinal de uma boa relação entre as Igrejas, no nosso país?

Sim. É um passo que me parece muito importante. O objetivo da unidade dos cristãos – piso terrenos que é preciso pisar com cuidado, mas vou dizer o que me vai no coração -, verdadeiramente, será procurar acordos teológicos? Afinar acordos? Porque aquilo que nós une é mais do que nos separa – este Senhor ressuscitado, em quem acreditamos. Será esse o objetivo? Nalgumas coisas não tenho dúvidas de que seja.

Mas é também a harmonia…

Exato, a questão é essa. A diferença, a pluralidade, podem ser uma riqueza. O mistério cristão é algo de tão profundo, de tão pleno, que talvez não possa ser vivido, transmitido, anunciado, descrito ou narrado de uma só maneira. Precisa de uma pluralidade, na qual exista uma harmonia, e essa é verdadeiramente uma riqueza. Há coisa em que temos de estar unidos, mas essa unidade não é uma uniformidade. E há outras coisas em que podemos dizer de maneira diversa, de maneira plural, dizendo a mesma verdade declinada de modos diferentes.

Para conseguirmos isso, o que é mais necessário é que caminhemos juntos naquilo que já nós consideramos capazes de caminhar. E este é um campo em que isso é possível.

E também deriva de um bom relacionamento, que as pessoas confiem umas nas outras…

Sim. Este memorando começou por ser uma proposta de parcerias para coisas concretas e depois, porque as pessoas que participaram no diálogo o levaram a sério, começaram a deixar-se interpelar. Várias vezes, nos nossos encontros, fomos concluindo que, se calhar, intuíamos a presença do Espírito que nos começava a desafiar, a ousar outra coisa. A ousar um entendimento maior, aproximar as comunidades. Decidimos arriscar e deixar-nos guiar por essa inspiração: o resultado está aí. É o princípio.