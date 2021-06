Países Baixos ainda se assustaram, mas venceram Ucrânia

Os Países Baixos venceram a Ucrânia, por 3-2, na primeira jornada do Grupo C do Euro 2020.

Os holandeses fizeram dois golos, já na segunda parte, por Wijnaldum e Weghorst, e a partida parecia controlada.

No entanto, os ucranianos reagiram e ainda igualaram por Yarmolenko e Yaremchuk.

Já perto do fim, os Países Baixos puxaram dos galões de favoritos e garantiram o triunfo graças a um tento de Dumfries, aos 85 minutos.

Com este triunfo, a Holanda, que já não vinha a uma grande prova desde o Mundial 2014, soma três pontos no Grupo C, os mesmos que a Áustria.

De recordar que os austríacos derrotaram a Macedónia do Norte.