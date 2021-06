Nélson Évora regressa à competição após um ano de ausência

O atleta português Nélson Évora regressou à competição, após mais de um ano de ausência, com um quinto lugar no triplo salto nos Campeonatos de Espanha de clubes, em Alicante.

Sem competir desde 29 de fevereiro de 2020, Évora, atualmente ao serviço do FC Barcelona, apenas fez um salto válido em seis tentativas, com uma marca de apenas 14,76 metros.

O português, campeão olímpico em 2008, em Pequim, ainda não tem marca de qualificação olímpica (17,15 metros), mas está confortável na qualificação por “ranking”, ocupando o segundo lugar entre os possíveis repescados.

O também português Filipe Vital e Silva, da Real Sociedad, foi quarto no lançamento do disco, com uma marca de 52,96 metros.