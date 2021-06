Jogador dinamarquês cai inanimado, mas recupera consciência antes de ser transportado ao hospital

O médio dinamarquês Christian Eriksen recuperou a consciência ainda no estádio depois de cair inanimado no relvado durante o Dinamarca - Finlândia do Euro 2020.

O atleta, de 29 anos, esteve vários minutos a ser reanimado em pleno relvado pelas várias equipas médicas e acabou por ser retirado em maca.

O que se sabe - confirmam a Federação Dinamarquesa e a UEFA - é que Eriksen foi transportado ao hospital e está "estável e consciente". Vai realizar novos exames médicos.

Entretanto, o empresário do atleta, Martin Schoots, adianta que falou com o pai do internacional dinamarquês: "Acabei de falar com o pai do Christian [Eriksen], e ele disse-me que está a respirar e capaz de falar".



Já Peter Moller, diretor da Federação Dinamarquesa de Futebol, relevou à Danish TV que Christian Eriksen falou via FaceTime com os companheiros de seleção desde o hospital e ter-lhes-á comunicado que estava bem. Terá mesmo pedido que terminassem a partida.



Viveram-se momentos de enorme apreensão no Estádio Parken. Jogadores da Dinamarca cercaram o colega caído no relvado enquanto este foi assistido. A mulher de Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, estava nas bancadas e tentou entrar no relvado parar saber do estado do marido.

O jogo Dinamarca - Finlândia foi suspenso ao minuto 41, esteve interrompido mais de uma hora, mas foi retomado às 19h30. A informação da UEFA é já oficial e terá sido tomada "a pedido dos jogadores de ambas as equipas".

Equipa finlandesa fez uma roda no relvado e tenta concentrar-se para a partida. E na altura da entrada da Dinamarca para o aquecimento, os jogadores finlandeses recebem os adversários com palmas.