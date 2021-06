Empate entre Seferovic e Bale

Suíça e País de Gales empataram 1-1 em partida do Grupo A do Euro 2021.

Entraram melhor os helvéticos, que dominaram a primeira parte, mas os golos só apareceram no segundo tempo.

Embolo marcou para os suíços, ao minuto 49, mas Kiefer Moore empatou aos 74.

A Suíça, que contou com Seferovic no 11 titular e desperdiçou duas boas oportunidades, teve ainda um golo (bem) anulado por fora de jogo, logo após o tento do empate dos galeses.