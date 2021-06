Paulo Fonseca a caminho do Tottenham

Paulo Fonseca será o novo treinador do Tottenham, de acordo com a imprensa inglesa e portuguesa.

O treinador português de 48 anos terá acordo para assinar contrato por duas épocas, com opção de extensão do vínculo por mais uma temporada.

A contratação do treinador luso estará relacionada com a chegada do novo diretor-geral para o futebol do Tottenham, Fabio Paratici, ex-Juventus, que conhece Paulo Fonseca e o seu trabalho nas duas épocas na Roma.

Paulo Fonseca vai "trocar de clubes" com José Mourinho, uma vez que o treinador foi despedido dos "Spurs" na reta final da última época e sucedeu a Paulo Fonseca na Roma.

Numa carreira com menos de duas décadas, Paulo Fonseca conta com passagens pelo Estrela da Amadora, 1º de Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, Shakthar Donetsk e Roma.

No Tottenham, Paulo Fonseca não será acompanhado pelo seu adjunto de longa data Nuno Campos, segundo anunciou o próprio nas redes sociais.