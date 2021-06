Euro 2020. Covid-19 faz uma baixa na seleção da Rússia

O avançado Andrei Mostovoy testou positivo à covid-19 e foi substituído pelo defesa Roman Evgeniev, a um dia da estreia no Euro 2020, frente à Bélgica, informou esta sexta-feira a seleção russa.

Depois de conhecer o resultado do último teste PCR de Andrei Mostovoy do Zenit, que deixou de imediato a concentração da seleção russa em São Petersburgo, o treinador Stanislav Cherchesov chamou Roman Evgeniev, do Dínamo Moscovo.

A seleção russa não pode contar com o central Fyodor Kudriashov, de 34 anos, para os primeiros jogos da Euro'2020, por isso Stanislav Cherchesov optou por recorrer a Roman Evgeniev, de 22 anos, para preencher a lacuna na defesa.

Andrei Mostovoy, de 23 anos, é um dos jogadores mais promissores do futebol russo e esta temporada desempenhou um papel decisivo na conquista do campeonato russo por parte do Zenit.

A Rússia integra o grupo B do Euro2020 e estreia-se sábado frente à Bélgica, em São Petersburgo. Integram ainda o grupo as seleções da Dinamarca e da Finlândia.