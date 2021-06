Augusto Santos Silva espera que as autoridades russas "apaguem os dados" dos ativistas

"Espero que as autoridades russas que receberam indevidamente os dados cumpram as leis internacionais e os apaguem". Foi assim que, em declarações à RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reagiu esta quinta-feira ao caso da partilha da Câmara de Lisboa com as autoridades russas dos nomes, moradas e contactos de três manifestantes russos que, em janeiro, participaram num protesto, em frente à embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexey Navalny, opositor daquele Governo.

Santos Silva disse que este caso não se trata de "um incidente diplomático". Classificou-o antes como "um procedimento errado que foi corrigido".

O governante disse ter ouvido a explicação dada pela Câmara Muncipal de Lisboa e que aí verificou "que quando o erro foi identificado o procedimento foi corrigido". Por esse motivo, "só me resta congratular com esse facto".

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, explicou que "o erro resultou de um funcionamento burocrático dos serviços que aplicaram nesta manifestação aquilo que aplicam à generalidade das dezenas de manifestações que acontecem no município".



Segundo Medina, foi aplicado o procedimento normal que se aplica em todas as manifestações desde 2011, quando foram extintos os governos civis e as competências passaram para as câmaras municipais.