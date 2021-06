Brexit. Von der Leyen lembra a Boris Johnson que acordo "foi assinado pelas duas partes"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von de Leyen, insistiu com o primeiro-ministro britânico, esta quinta-feira, para que o Reino Unido implemente e respeite o acordo de saída da União Europeia (UE).

Na véspera da cimeira do G7, na Cornualha, Inglaterra, Von der Leyen lembrou que o acordo para o Brexit foi ratificado pelos dois lados.

"Temos um tratado sobre acordo de saída, foi assinado pelas duas partes. É importante que agora implementemos o protocolo", sublinhou.

A líder do executivo comunitário revelou, ainda, que, conjuntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai debater com Boris Johnson os problemas em torno do protocolo da Irlanda do Norte, que visa evitar o restabelecimento de uma fronteira física.

Ursula von der Leyen salientou que a UE está determinada em fazer o protocolo funcionar, para benefício de todos na Irlanda do Norte: