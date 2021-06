Belenenses sobe ao Campeonato de Portugal

O Belenenses garantiu, esta quinta-feira, a subida ao Campeonato de Portugal. É o regresso do clube do Restelo aos campeonatos nacionais.

A equipa de Nuno Oliveira, que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, precisava apenas de um empate frente ao Ponterrolense para confirmar a subida de divisão. Venceu por 4-1, com golos de João Oliveira, Alex Figueiredo, Bruno Botas e Nélson Mendes.

O Belenenses passou, assim, a somar 43 pontos, com que assegurou o primeiro lugar, com 18 pontos de avanço sobre Atlético da Malveira, Sporting Lourel e Alverca B, todos com dois jogos em atraso.

Após a cisão com a SAD, antes da época 2018/19, o clube criou uma equipa para competir nas divisões distritais. Isto porque a equipa profissional pertencia à SAD e continuou a disputar a I Liga.