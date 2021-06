Peregrinos de volta ao Caminho de Santiago

Caminho é superado com a ajuda de todos

Segundo Jaime Matos, o caminho de Santiago “serve também para nos libertarmos um pouco, por vários motivos. Primeiro, porque vimos num grupo de amigos de há muitos anos, os amigos de sempre, somos companheiros e quando nos metemos neste caminho vimos também uns pelos outros”.

“Do ponto de vista profissional, serve também para libertar um bocadinho a tensão e ganhar novas energias para o caminho que há de vir à nossa frente que esperamos curto, mas que vai ser duro”, acrescenta.

O peregrino de Castelo Branco assinala ainda a importância de palmilhar o caminho em grupo.

“Aqui não há mais velho nem mais novo, ninguém vai à frente ou atrás, vimos todos juntos. Claro que cada um tem as suas dificuldades, mas o caminho é superado pela ajuda de todos, as dificuldades de uns juntam-se e são amenizadas pela força que o grupo tem”, assinala.

Na mochila, Paulo e os companheiros levam apenas o que consideram essencial, “as roupas e aquilo que faz falta para sobreviver durante a semana”.

“A nossa casa vai aqui, um bocadinho, e depois é acompanhada pelos nossos amigos que fazem o resto”, graceja o peregrino.

Os Caminhos de Santiago, que atravessam Portugal de Sul para Norte, são seguidos pelos peregrinos há séculos e têm como destino a Catedral de Santiago de Compostela, em Espanha.

Em 2021 celebra-se o Ano Jacobeu ou Ano Jubilar, que é celebrado quando a festividade do Apóstolo Santiago, que ocorre no dia 25 de julho, coincide com um domingo. Espanha já assegurou que o jacobeu irá prolongar-se até 2022, devido às restrições impostas pela pandemia.