Parlamento Europeu aprova certificado digital para deslocações na UE

O Parlamento europeu aprovou o certificado digital para deslocações na União Europeia. O documento foi aprovado na terça-feira por ampla maioria dos eurodeputados. O resultado da votação apenas foi conhecido esta quarta-feira.

O certificado digital entra em vigor no dia 1 de julho.

De acordo com o que foi agora decidido, o certificado será gratuito, digital ou em papel, e comprovará que o titular foi vacinado, ou que recuperou da Covid ou se fez recentemente um teste com resultado negativo. Os titulares do certificado devem ficar isentos de teste ou quarentena.

O modelo comum permite que todos os Estados-membros emitam certificados interoperáveis, compatíveis, seguros e verificáveis em toda a União Europeia. O Parlamento Europeu decidiu ainda que, para facilitar a realização massiva de testes, estão previstos 100 milhões de euros de fundos europeus para a compra de testes acessíveis.

Após esta aprovação no Parlamento Europeu, falta agora a aprovação formal do Conselho Europeu e a publicação no Jornal Oficial.

