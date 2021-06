Palhinha é um dos médios do ano da I Liga

João Palhinha foi eleito como um dos melhores médios da temporada da I Liga. O jogador do Sporting integra o 11 ideal do ano, que está a ser revelado pela Liga Portugal.

Palhinha, uma das figuras do Sporting campeão, é um dos três médios selecionados e o segundo a ser conhecido. “É muito gratificante para mim poder estar presente neste lote, algo que reflete bem a época coletiva e individual que tive”, disse Palhinha, em declarações publicadas pela Liga.

Em sete jogadores já conhecidos, dos 11 que serão apresentados, cinco são do Sporting e dois do FC Porto. Palhinha junta-se a Adán, Nuno Mendes, Coates e Porro dos leões. Pepe, do FC Porto, é um outro elemento da defesa, Sérgio Oliveira foi o primeiro médio revelado.

Com 2667 minutos somados, João Palhinha foi um dos elementos mais utilizados na formação orientada por Rúben Amorim. Além disso, conta ainda com índices estatísticos de relevo, uma vez que contabilizou um total de 145 recuperações bola, um golo marcado e três prémios “Homem do Jogo Liga NOS”.

[notícia corrigida às 12h07, com a informação de que Sérgio Oliveira foi o primeiro médio do 11 do ano a ser conhecido]