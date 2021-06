Viana do Castelo reza “pela eleição de um novo bispo para a diocese”

A Diocese de Viana do Castelo vai realizar uma vigília de oração, na quinta-feira, dia da solenidade do Corpo de Deus, pela eleição de um novo bispo para a diocese.

Em nota enviada à Renascença, o secretariado diocesano de comunicação social, informa que o momento de oração vai decorrer às 21 horas, na capela do Seminário Diocesano de Viana do Castelo e contará com a “participação de leigos e sacerdotes que fazem parte desta mesma família Diocesana”.

Desde que D. Anacleto Oliveira de 74 anos, morreu em 18 de setembro de 2020, num acidente de automóvel, quando regressava a Viana, após umas férias no Algarve, a diocese encontra-se em sede vacante e está entregue às mãos do administrador diocesano, monsenhor Sebastião Ferreira.

“Decorridos estes quase 9 meses, a comunidade eclesial de Viana do Castelo, concretizando o pedido do Administrador Diocesano de oração pela nomeação de um novo Pastor, unir-se-á em oração aguardando, com expectativa, a designação do sucessor de D. Anacleto”, pode ainda ler-se no documento enviado à Renascença.