Liga dos Campeões. "O que correu mal foi o Governo ter prometido que ia correr bem"

No rescaldo da final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City, jogo realizado no Estádio do Dragão, no Porto, o comentador da Renascença Henrique Monteiro considera que "o que correu mal foi o Governo ter prometido que ia correr bem".

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã" dá razão a Pinto da Costa que veio acusar o Governo e as autoridades de saúde de tratarem de forma desigual portugueses e britânicos.

No entanto, diz H. Monteiro, não é caso para a demissão do primeiro-ministro, como sugeriu o presidente do Futebol Clube do Porto.