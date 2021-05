Final da Champions. “Não há bolha, mas há público”

O comentador d’As Três da Manhã afirma que “não é mau Portugal ter uma final da Champions”, mas considera que “está tudo mal preparado ou está preparado em cima do joelho”, porque em cada dia se verifica que “aquilo que era programado como uma coisa muito controlada se está a descontrolar”.

Quando se soube que a final seria no estádio do Dragão, o Governo garantiu que os ingleses andariam em bolha, chegavam em charters, iam para o estádio e voltavam para o aeroporto.

“Alguém picou a bolha e a bolha está a esvaziar-se completamente”, atira Henrique Monteiro.

O comentador alerta ainda para os fatores de risco que podem advir da presença de milhares de adeptos na cidade do Porto e chama à atenção para a variante indiana e para as consequências de “deixar uma multidão à solta no Porto, depois de se fazer a critica, com alguma justiça, aos festejos do Sporting”.