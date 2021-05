Ivaucher para restaurantes, alojamento e cultura exclui agências de viagens

O que for acumulado em junho, julho e agosto pode ser gasto em outubro, novembro e dezembro. E pode ser usado na totalidade, mas em cada consumo só é possível usar um desconto até 50 por cento do valor do consumo em causa. Ou seja, um consumidor que tenha acumulado direito a um desconto de 100 euros e que faça um consumo de 100 euros só pode descontar 50 e tem de guardar os outros 50 para outro consumo.

Com este programa o Governo quer estimular o consumo em setores especialmente afetados pela pandemia. Por isso, é direcionado para os setores de restauração, alojamento e cultura, o que inclui espetáculos, mas também livros e cinema. E como quer estimular o consumo interno, o Governo deixou de fora as agências de viagens.

O entendimento do Governo é que as agências vendem sobretudo pacotes de férias no estrangeiro e não é esse consumo que se pretende estimular. Ou seja, uma fatura de um pacote de férias que inclua hotel passada por uma agência de viagens não conta para a acumulação de descontos. Se a fatura for passada pelo hotel conta para a acumulação. As marcações de hotel em plataforma eletrónica também contam, porque a fatura é passada pelo local de alojamento.