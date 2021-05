Modelo dos Açores com PSD e Chega? "Não vejo porque não repetir", diz Cotrim Figueiredo

Quando se fazem estas discussões muitas pessoas ouvem-nos e pensam em soluções do âmbito económico e do papel do Estado. Não é só isso que faz uma sociedade. Portanto, quando entram essas outras dimensões, continuo a achar que o PSD é substancialmente um partido liberal. Tem uma conceção de intervenção do Estado na economia e nos serviços públicos diferente da nossa, mas não diametralmente oposta.

Digo-lhe com honestidade, já não me lembro. Iria na mesma. Não faço esse tipo de exclusões. Não participo na cultura de cancelamento.

Foi informado pela direção do MEL da participação desse líder partidário? Pergunto-lhe isso porque Rui Rio já o disse publicamente que tomou a decisão de ir a esta convenção em função daquilo que era a representação do Chega.

Esta foi a terceira convenção do MEL e eu estive em todas. É com naturalidade que lá vou. Tem-nos faltado ocasiões para explicar com algum fôlego e alguma calma as ideias liberais e a visão que temos para o país. Portanto, vamos independentemente dos outros líderes partidários e do destaque ou falta dele que lhe é dada. Relativamente ao partido que mencionou, é público também que eu não faço o jogo nem desse partido para o colocar recorrentemente no centro da discussão nem do PS que também acha muita graça a que haja partidos com algum relevo eleitoral à direita do espectro tradicional porque isso lhe garante de alguma forma uma maioria absoluta durante muito tempo.

Estamos na semana do congresso das direitas. O facto de também terem participado os outros líderes de partidos de direita, incluindo o do Chega, foi uma mais-valia ou isso não o incomodou?

Como é a vossa relação com o CDS, de quem já tiveram alguns apoios individuais? Espera ganhar espaço no seu espaço político que agora está em queda?

Não pensamos as coisas assim. Quando a IL aparece em 2017 foi porque sentiu falta no espectro político de um partido que fosse efetivamente liberal nas dimensões políticas, económicas e sociais, que fosse a casa de todos os liberais. Evidentemente que já havia liberais em Portugal muito antes de nós aparecermos. Assim, é natural que haja liberais noutros partidos que possam ser atraídos pela IL e acabem por ser nossos apoiantes e até militantes.

Tem conseguido captar mais liberais do CDS ou do PSD?

Não consigo fazer essa contabilidade. É provavelmente equivalente. E temos também pessoas de outros partidos, até mais à esquerda. Dos que eram liberais, mas não o sabiam. Sobretudo, nas camadas mais jovens que percebe que aquele que pode fazer ou desfazer o seu futuro depende da capacidade de eles poderem optar livremente pelo que querem fazer na vida. Percebem que não o vão encontrar nos partidos da esquerda porque esses obrigam a quase uma cartilha de pensamento e de linguagem e de comportamento.

Acha que daqui a 10 anos ou até menos o espectro partidário à direita será muito diferente? O que desejava? O desaparecimento do CDS? A IL a ter quase tanta força como o PSD? E o que reservava ao Chega?

Fizemos este ano 47 anos da Revolução de Abril. O nosso sistema partidário está ainda muito marcado pela forma como os partidos se posicionaram nesse pós-revolução. Os partidos portugueses acolheram várias sensibilidades, o mesmo é dizer, não eram ideologicamente tão definidos. Ao fim de um certo tempo, isso não ajuda ao eleitorado perceber quais são as alternativas que estão perante ele. É nessa altura que os partidos mais marcadamente ideológicos com uma visão de sociedade mais consistente e repetidamente afirmada fazem sentido. Primeiro, tenho enorme dificuldade em imaginar o crescimento eleitoral da IL à custa da morte ou desaparecimento seja de quem for, como do CDS, partido fundador do sistema e pelo qual tenho o maior respeito. Não acho que devam desaparecer partidos, mas obviamente estou convencido que a IL vai continuar a crescer de forma sustentada, baseada em ideias, com pouco espalhafato, passando acima do ruído mediático, com pouco protagonismo e zero messianismo.

Prefere apostar nesse crescimento sustentado e esperar mais tempo para uma eventual alternativa de poder ou deve haver uma conjugação de esforços para essa alternativa já nas próximas legislativas?

Respondo a primeira: crescer sustentadamente e esperar pela altura certa de exercer o poder do que trocar esse ritmo por cargos ou benesses. Ao fim de três décadas de estagnação social e desagregação social, algo está errado na forma de fazer política. E não são só as ideias, mas a própria estrutura, o aparelho de Estado e partidário que está a impedir Portugal de se desenvolver. Isso não se desmantela num ano ou dois, não se criam alternativas num ano ou dois. Prefiro 10 vezes ter força suficiente para partir o molde de como é feita a política em Portugal para depois poder substituí-lo do que estar cedo demais a exercer poder sem ter reais condições para alterar a forma como a política é feita.